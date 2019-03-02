Son Dakika Haberleri: Taksim'de Ambulansa Geçit Yok

Taksim'de Ambulansa Geçit Yok

40 dakika önce

Taksim Meydanı'ndaki hatalı park ve duyarsız sürücüler nedeniyle ilerleyemeyen ambulanslar zor anlar yaşadı.

Taksim'de Ambulansa Geçit Yok, System.String[]
Taksim Meydanı'ndaki hatalı park ve duyarsız sürücüler nedeniyle ilerleyemeyen ambulanslar zor anlar yaşadı. Ambulansların trafikte güçlükle ilerlemesi kameralara yansıdı.

Bölgede faaliyet gösteren hastanelerin artmasının ardından Taksim'den geçmekte zorlanan ambulanslar, kameralara yansıdı. Taksim Meydanı'ndan geçerek hastaneye ulaşmak isteyen ambulanslar hatalı parklar ve taksilerin çoğunlukta olması nedeniyle trafikte kaldı. Gün içerisinde birçok ambulansın güzergahı olan bulvarda hemen hemen her gün aynı senaryo yaşandığı görüldü. Sürücülerin ambulansa yol vermemesi ise "bu kadarına da pes" dedirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Duygu Su Gülpınar, Sınırları Zorlayan Pozla Sosyal Medyaya Damga Vurdu İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Ambulansa Geçit Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]