Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı - Son Dakika

İstanbul Taksim Meydanı'nda aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış esnasında bölgede bulunan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çantalarını ve montlarını yağmurdan korunmak amacıyla kullandı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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