Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

- Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Taksim Meydanı'nda aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

- Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydan'nda aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlat yaşattı. Yağış esnasında bölgede bulunan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çantalarını ve montlarını yağmurdan korunmak amacıyla kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

Taksim, Genel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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