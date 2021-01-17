Taksim'de aralıklı kar yağışı sürüyor - Son Dakika

Taksim'de aralıklı kar yağışı sürüyor
17.01.2021 10:05
Taksim'de aralıklı kar yağışı sürüyor Taksim'de kar yağışı yerde tutmazken Taksim Camii'nin kubbesi beyaza büründü.
Taksim'de aralıklı kar yağışı sürüyor
İSTANBUL - Taksim'de kar yağışı yerde tutmazken Taksim Camii'nin kubbesi beyaza büründü.
Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. İstanbul'un Kuzey, iç ve batı kesimlerinde aralıklı olarak yağış etkisini sürdürdü. Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'nde sokaklar kar tutmazken, binaların üstü ile yapımı devam eden Taksim Camii'nin Kubbesi beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen kar yağışı Beyoğlu'nun boş caddelerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu.
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