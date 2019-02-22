Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada
46 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda tur otobüsünde çalışan personeller ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı'nda tur otobüsünde çalışan personeller ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışan personellerin tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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