Son Dakika Haberleri: Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada

Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada

46 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda tur otobüsünde çalışan personeller ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'nda tur otobüsünde çalışan personeller ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışan personellerin tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Taksim, turist, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı

Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]