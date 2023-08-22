Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması - Son Dakika

Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması

Taksim\'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması
Son Güncelleme: 22.08.2023 14:34

Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması sosyal medyanın gündemine oturdu. Provokasyon kokan eyleme tepkiler çığ gibi gelirken, geçtiğimiz haftada yine Taksim'de sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Taksim'de para saçıldığı görüldü. Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıtırken etrafta bulunanlar paraları topladı.

Provokasyon kokan eyleme tepkiler çığ gibi gelirken, geçtiğimiz haftada yine Taksim'de sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Taksim, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması - Son Dakika
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