Taksim'de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Taksim'de para saçıldığı görüldü. Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıtırken etrafta bulunanlar paraları topladı.

Provokasyon kokan eyleme tepkiler çığ gibi gelirken, geçtiğimiz haftada yine Taksim'de sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.