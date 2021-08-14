Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Meydanda devriye gezen Atlı Polislere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Meydan'da ve İstiklal Caddesi'nde dolaşan atlı polisleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi - Son Dakika