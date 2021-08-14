Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Meydanda devriye gezen Atlı Polislere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Meydan'da ve İstiklal Caddesi'nde dolaşan atlı polisleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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