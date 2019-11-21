Son Dakika Haberleri: Taksim'de aynı köpek yine ısırdı
Son Dakika Güncel Taksim'de aynı köpek yine ısırdı - Son Dakika

Taksim'de aynı köpek yine ısırdı

6 saat önce

Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı.

Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Taksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek bugün saat 16.30 sıralarında bir kadını ısırdı. Sibel Akbayrak (29) adlı kadın, sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı. Kadın ısırılması üzerinde Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Sibel Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Taksim'de aynı köpek yine ısırdı

turist, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de aynı köpek yine ısırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]