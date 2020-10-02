TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU - Son Dakika

TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU

TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat nedeniyle motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için Taksim'de toplandı.

TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU, System.String[]

TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat nedeniyle motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için Taksim'de toplandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla bir süre slogan atan grup, konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat sürerken, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Azerbaycan'a destek vermek için toplanıyor. Taksim'de de saat 22.30 sıralarında toplanan motosikletli bir grup Azerbaycan lehine sloganlar attı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla toplanan gruba yoldan geçen bazı otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Motosikletli grup, daha sonra konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.

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TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 03:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU - Son Dakika

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