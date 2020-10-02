TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU - Son Dakika

TAKSİM'DE, AZERBAYCAN'A DESTEK KONVOYU

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat nedeniyle motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için Taksim'de toplandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla bir süre slogan atan grup, konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat sürerken, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Azerbaycan'a destek vermek için toplanıyor. Taksim'de de saat 22.30 sıralarında toplanan motosikletli bir grup Azerbaycan lehine sloganlar attı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla toplanan gruba yoldan geçen bazı otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Motosikletli grup, daha sonra konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.

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