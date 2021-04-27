Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

27.04.2021 16:00
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Taksim'de elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliye tehditler savuran madde bağımlısı saldırganın önce banka görevlisi tarafından engellendiği ardından trafik polisi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksim'de elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliye tehditler savuran madde bağımlısı saldırganın önce banka görevlisi tarafından engellendiği ardından trafik polisi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı Onur Y. (26), elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliyle önce tartışıp ardından da tehditler savurmaya başladı. Şahsın elindeki bıçağı sallaması üzerine bankanın güvenlik görevlisi şahsa müdahale ederek dışarıya atmak istedi. Güvenlik görevlisi ile şahıs arasında arbede yaşanınca banka önünde uygulama yapan trafik polisi, olaya müdahale etti. Kendine bıçakla zarar vererek elinde bıçakla dışarıya çıkan şahsı kahraman trafik polisi etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİSİN SALDIRGANI ETKİSİ HALE GETİRDİĞİ AN

Kelepçelenen şahıs ardından sağlık ekiplerinin müdahelesi sonrası ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçak ise muhafaza altına alındı. Öte yandan şahsa hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra "intihara teşebbüs", "kamu malına zarar verme" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından adli işlem yapılacağı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

Güvenlik Görevlisi, Beyoğlu, Taksim, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada - Son Dakika


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