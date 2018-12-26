Son Dakika Haberleri: Taksim'de Bavul Üzerinde Kısa Süre Keyifli Yolculuk

Taksim'de Bavul Üzerinde Kısa Süre Keyifli Yolculuk

57 dakika önce

Taksim'de bavul üzerinde kısa süre keyifli yolculukİSTANBUL- İstanbul'a gelen Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Taksim'de bu kez ilginç bir görüntü oluştu.

Taksim'de bavul üzerinde kısa süre keyifli yolculuk

İSTANBUL- İstanbul'a gelen Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Taksim'de bu kez ilginç bir görüntü oluştu. Konaklamak için Taksim'e gelen Arap turistlerin yanlarında taşıdıkları bavul üzerinde tutunarak giden çocuğun kısa süren keyifli yolculuğu kameralara yansıdı.
Turist olarak Türkiye'ye gelen Arap Turistlerin uğrak yerlerinden birisi olan Taksim'de kalacakları otele giden Arap Turistlerin yanlarında taşıdıkları bavul üzerinde tutunarak giden çocuğun kısa süren keyifli yolculuğu kameralara yansıdı. Ailesiyle birlikte kalacakları yere giden çocuk yorulduktan sonra babasının elini bırakarak bavula tutunuyor. Kısa bir süre bavula tutunarak giden çocuğun o görüntüleri ise kameralara yansıdı. Görüntüde bir süre bavula tutunarak giden çocuk daha sonra bavulu bırakarak babasının arkasından gittiği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Güncel
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