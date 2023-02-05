TAKSİM'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Taksim'de kar ile birlikte etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Taksim Meydanı'nda kar ile birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Rüzgardan korunmak isteyenler geri geri yürümeyi tercih etti. Bazıları da tramvay durağına sığındı. Şemsiyeler ise ters dönerek kırıldı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor.