Taksim'de bıçaklı "çakmak isteme" kavgası kamerada: Darbedip bıçakladılar*- - Son Dakika
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Taksim'de bıçaklı "çakmak isteme" kavgası kamerada: Darbedip bıçakladılar*-

15.04.2023 10:33

Taksim'de bıçaklı "çakmak isteme" kavgası kamerada: Darbedip bıçakladılar Sokakta yürüyen iki genç çakmak istedikleri iki şahıs tarafından dövülüp bıçaklandı Saldırganlar kaldıkları otelde polis tarafından yakalandı Taksim'de sokakta yürüyen iki genç, çakma isteme meselesi yüzünden...

Taksim'de bıçaklı "çakmak isteme" kavgası kamerada: Darbedip bıçakladılar

Sokakta yürüyen iki genç çakmak istedikleri iki şahıs tarafından dövülüp bıçaklandı

Saldırganlar kaldıkları otelde polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Taksim'de sokakta yürüyen iki genç, çakma isteme meselesi yüzünden tartıştıkları iki şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırganlar Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı.

Beyoğlu Taksim'de önceki ay sabaha karşı meydana gelen olayda sokakta yürüyen Yavuz A. ve Arif Şahin G. isimli iki arkadaş, iki şahıstan sigarlarını yakmak için çakmak istedi. Ancak şahıslar ile gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki genç, önce darp edildi ardından da yere yatırılarak bıçaklandı.

Çakmak istedi diye bıçakladılar

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, bacağından yaralanan Yavuz A. ve karnından Arif Şahin G. kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin hayati tehlikelerin olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Asayiş polisi otelde yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri tek tek incelemeye polis ekipleri, saldırganların olaydan sonra koşarak bir otele girdiklerini tespit etti. Otele baskın düzenleyen Beyoğlu polisi, iki saldırganı kaldıkları odada kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Saldırganlar serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Doğukan N. ve Koray A. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette gençlerin kendisinden küfürlü şekilde çakmak istedikleri için aralarında kavga çıktığını söyleyen iki şahıs, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de bıçaklı 'çakmak isteme' kavgası kamerada: Darbedip bıçakladılar*- - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de bıçaklı "çakmak isteme" kavgası kamerada: Darbedip bıçakladılar*- - Son Dakika
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