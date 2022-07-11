O sırada çevrede olan vatandaşlar durumu fark etti ve ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi.

Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.