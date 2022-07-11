Bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu olay Taksim Gezi Parkı'nda bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.
O sırada çevrede olan vatandaşlar durumu fark etti ve ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi.
Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika