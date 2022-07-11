Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

11.07.2022 17:12

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir şahıs, bileklerini keserek intihar etti. Bölgeye gelen ekipler sayesinde kan kaybeden şahıs hastaneye sevk edildi.

Bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu olay Taksim Gezi Parkı'nda bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bileğini keserek intihara kalkıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

O sırada çevrede olan vatandaşlar durumu fark etti ve ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri geldi.

Taksim'de bir genç bileğini kesti

HASTANEYE KALDIRILDI

Emniyet güçleri çevredekileri olay yerinden uzaklaştırırken sağlık görevlileri de intihara kalkışan gence müdahale etti. Ambulansa bindirilen genç erkek hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de bir genç bileğini kesti
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Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor Taksim'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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