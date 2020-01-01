Taksim'de binlerce vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'de binlerce vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Taksim'de binlerce vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı

6 saat önce

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi.

Taksim'de binlerce vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı, System.String[]

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.


Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Geri sayımla birlikte havai fişekler patladı. Havai fişek gösterisi altında yeni yıla giren binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Yılbaşı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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