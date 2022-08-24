Taksim'de akılalmaz olay! Haftalar önce alınmadığı mekanın önünde oturan kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
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Taksim'de akılalmaz olay! Haftalar önce alınmadığı mekanın önünde oturan kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı

24.08.2022 09:23

İstanbul Taksim'de bir ay önce alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçakladı. Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu Taksim'de önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir mekana gelen K.M., mekanın önünde oturarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada sırtında çanta olan ve yüzü maskeli bir şahıs hızla sokağın içerisine girerek mekana doğru yürümeye başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Mekanın önüne gelen şahıs, masada oturan K.M.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanarak neye uğradığını şaşıran K.M., ayağa kalkarak kaçmaya çalışırken, sokakta bulunanlar ise olaya müdahale etti.

DURUMU KRİTİK

Sokağın karışmasını fırsat bilen saldırgan, hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı K.M. ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, mekanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi. Güven timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde olduğu öğrenilen zanlı J.J. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Beyoğlu'nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bıçak hızlı bir şekilde gelerek masada oturan adamı, defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

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Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı
Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de akılalmaz olay! Haftalar önce alınmadığı mekanın önünde oturan kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de akılalmaz olay! Haftalar önce alınmadığı mekanın önünde oturan kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
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