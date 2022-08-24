Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı - Son Dakika
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Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı

24.08.2022 10:08

Taksim'de bir ay önce alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı.

Taksim'de bir ay önce alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, B Bölge Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Beyoğlu Taksim'de önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir mekana gelen K.M., mekanın önünde oturarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada sırtında çanta olan ve yüzü maskeli bir şahıs hızla sokağın içerisine girerek mekana doğru yürümeye başladı. Mekanın önüne gelen şahıs, masada oturan K.M.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanarak neye uğradığını şaşıran K.M., ayağa kalkarak kaçmaya çalışırken, sokakta bulunanlar ise olaya müdahale etti.

ARKASINDAN YAKLAŞIP DEFALARCA BIÇAKLADI

Sokağın karışmasını fırsat bilen saldırgan, hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı K.M. ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, mekanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

SALDIRGANI GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi. Güven timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde olduğu öğrenilen zanlı J.J. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEKANDA BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA

Beyoğlu'nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bıçak hızlı bir şekilde gelerek masada oturan adamı, defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur - İHA)

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Kaynak: İHA

Güven Timleri, İstanbul, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dehşet anları kamerada: Mekana almayan kişiyi bıçakladı - Son Dakika

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