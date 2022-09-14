Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika
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Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi

14.09.2022 11:47

Taksim metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan bir şahıs, cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek çaldığı içecekleri satmak isteyince oyunu ortaya çıktı. İşyeri sahibinin durumu fark etmesi sonucu kaçan hırsız kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede yaşanan olayda cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi. Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Taksim, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika
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