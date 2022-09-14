Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi

11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede yaşanan olayda cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi. Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.