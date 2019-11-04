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TAKSİM'DE BİR OTELDE YANGIN PANİĞİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHATaksim'de bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

TAKSİM'DE BİR OTELDE YANGIN PANİĞİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Taksim'de bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Bekar Sokakta bulunan 5 katlı otelin birinci katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar yaşananları izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının çıktığı otel

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Cep telefonu ile yaşananları çekenler

-Yangının çıktığı yatak

-Genel ve detay görüntüler


Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
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