Taksim'de Bulunan 'Mobese'lere Yeni Yıl Bakımı
1 saat önce
Taksim'de bulunan 'MOBESE'lere yeni yıl bakımıİSTANBUL - Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı.
Taksim
'de bulunan 'MOBESE'lere yeni yıl bakımı
İSTANBUL - Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi
ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı. İstanbul
'un önemli merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda, yılbaşı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıla Taksim'de eğlenerek girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'li güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
Kutlamalar sırasında olası bir toplumsal olay, kavga
ve taciz olaylarına karşın MOBESE kameralarının bakımı vinçlerin yardımıyla yapılmaya başlandı. Bazı MOBESE'ler görevliler tarafından değiştirilerek yenilenirken, bazı direklere ise yeni MOBESE'ler takılarak güvenlik önlemleri arttırıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:15 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı