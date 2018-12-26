Taksim'de Bulunan 'Mobeselere' Yeni Yıl Bakımı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı.



İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda, yılbaşı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıla Taksim'de eğlenerek girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'li güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.



Kutlamalar sırasında olası bir toplumsal olay, kavga ve taciz olaylarına karşın MOBESE kameralarının bakımı vinçlerin yardımıyla yapılmaya başlandı. Bazı MOBESE'ler görevliler tarafından değiştirilerek yenilenirken, bazı direklere ise yeni MOBESE'ler takılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı