Son Dakika Haberleri: Taksim'de Bulunan 'Mobeselere' Yeni Yıl Bakımı

Taksim'de Bulunan 'Mobeselere' Yeni Yıl Bakımı

1 saat önce

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı.

Taksim'de Bulunan 'Mobeselere' Yeni Yıl Bakımı, System.String[]
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'lere bakım çalışması yapıldı.

İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda, yılbaşı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıla Taksim'de eğlenerek girmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak için İstiklal Caddesi ve çevresinde MOBESE'li güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Kutlamalar sırasında olası bir toplumsal olay, kavga ve taciz olaylarına karşın MOBESE kameralarının bakımı vinçlerin yardımıyla yapılmaya başlandı. Bazı MOBESE'ler görevliler tarafından değiştirilerek yenilenirken, bazı direklere ise yeni MOBESE'ler takılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:45 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa
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