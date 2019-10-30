Son Dakika Haberleri: Taksim'de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza kesildi
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza kesildi

Taksim'de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza kesildi

1 saat önce

Taksim'de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza kesildi Vatandaşlar ceza kesilen cipin önünde fotoğraf çektirdiİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda trafik polisleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çakar kullanıldığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Taksim'de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza kesildi

Vatandaşlar ceza kesilen cipin önünde fotoğraf çektirdi

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda trafik polisleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çakar kullanıldığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar para cezasının kesildiği cip önünde fotoğraf çekindi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un en önemli bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.

Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada bir cip sürücüsü durduruldu. Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, cip sürücüsü hakkında idari işlem gerçekleştirdi. İşlem kapsamında sürücüye 2 bin 4 Türk Lirası para cezası kesildi.

Vatandaşlar ise para cezasının kesildiği cip önünde fotoğraf çekindi.

Taksim'de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza kesildi

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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