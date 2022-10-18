Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
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Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

18.10.2022 20:21

Taksim'de çarşaf giyinen genç kızlara "Ülkede kara çarşaf yasak", "siz gericisiniz", "Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" diyen kadın, 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanık savunmasında, "Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Taksim'de çarşaf giyinen genç kızlara hakaret ettiği gerekçesiyle, hakkında 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık Emel C.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emel C. ve avukatı hazır bulundu.

1 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'terbiyesizlik yapma', 'pislik yapma', 'erkeksen gel yüzüme söyle' şeklindeki sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunu belirterek, 'hakaret' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın müştekilere yönelik bu 'ülkede kara çarşaf yasak', 'siz gericisiniz', 'gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar' şeklindeki sözlerinin kin ve nefrete tahrik amacını destekler mahiyette olduğu belirtilerek sanığın 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"BAŞIMA BUNU GETİRDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Emel C., "Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım. Hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'terbiyesizlik yapma', 'pislik yapma', 'erkeksen gel yüzüme söyle' şeklindeki sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunu belirterek, 'hakaret' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Sanık Emel C.'yi ayrıca 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi ve sosyal halini de dikkate alan mahkeme, sanığı neticeten 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşturduğunu da belirterek hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin 13 Mart 2021'de İstiklal Caddesi'nde yürüyen ve çarşaf giyinen müştekiler Özlem B., Selva B. ve mağdur A.H.'ye, giyiniş tarzları sebebiyle hakaret ettiği anlatıldı. Şüpheli Emel C.'nin, müştekilerin yanına gelerek, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" ifadelerini kullandığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Emel C.'nin 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
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