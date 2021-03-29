Taksim'de cebindeki telefonu çalarken yakaladığını iddia ettiği kişiyle kavgaya tutuştu - Son Dakika

Taksim'de cebindeki telefonu çalarken yakaladığını iddia ettiği kişiyle kavgaya tutuştu
29.03.2021 20:21
TAKSİM'de cebindeki telefonu çalmaya çalışan kişiyi yakaladığını iddia eden Mahmut Öztürk ile şüpheli arasında kavga çıktı.
TAKSİM'de cebindeki telefonu çalmaya çalışan kişiyi yakaladığını iddia eden Mahmut Öztürk
ile şüpheli arasında kavga
çıktı.
Olay, 18.00 sıralarında Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nden cep telefonuyla konuşarak, yürüyen Mahmut Öztürk'ü bir kişi takip etmeye başladı. Taksim Meydanı'na geldiğinde telefonu kapatarak pantolonun arka cebine koyan Mahmut Öztürk'ün yanına yanaşan şüpheli, telefonu çalmaya çalıştı. Durumu fark eden Öztürk ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Olayı gören polisler kavgayı ayırdı.
Mahmut Öztürk, "Yanımda geçerken elini cebime atmaya çalıştı. Ben de fark edip yüzünden ittim. Geldi direkt bana saldırdı" dedi.
Polis ekiplerinin götürdüğü şüpheli, tehditler savurarak Mahmut Öztürk'e tekrar saldırmaya çalıştı.
- İstanbul
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