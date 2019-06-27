Taksim'de çocuğun emziğini çalarak emen köpek, ilgi odağı oldu
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Taksim'de çocuğun emziğini çalarak emen köpek, ilgi odağı olduİSTANBUL - Taksim'de Toni isimli yaramaz köpek Arap çiftin küçük çocuğuna ait emziği kaparak emmeye başladı.
Taksim
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'de çocuğun emziğini çalarak emen köpek, ilgi odağı oldu
İSTANBUL - Taksim'de Toni isimli yaramaz köpek Arap çiftin küçük çocuğuna ait emziği kaparak emmeye başladı. Emziğini köpeğe kaptıran küçük çocuk ağlayarak annesinden emziğini kurtarmasını istedi.
Taksim'de hayvanseverler tarafından su ve yemek verilerek beslenen Toni isimli sokak köpeği Arap turist
ailenin en küçük çocuğunun emziğini alarak oynamaya başladı. Emziğini köpeğe kaptıran küçük Arap çocuk ağlayarak annesinden emziğini almasını istedi. Aile ise emziği ısırarak emen köpeğe müdahalede bulunamayarak köpeği izlemeye başladı. Küçük çocuğun emziğini kapan yaramaz köpek Toni, emziği ağzında emerek çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.
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