Son Dakika Haberleri: Taksim'de Çocuklar İçin Atkı ve Bere Ördüler

Taksim'de Çocuklar İçin Atkı ve Bere Ördüler

26 dakika önce

Kendilerini "Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" olarak adlandıran bir grup genç, köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için Taksim'de atkı ve bere ördü.

Taksim'de Çocuklar İçin Atkı ve Bere Ördüler, System.String[]
Kendilerini "Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" olarak adlandıran bir grup genç, köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için Taksim'de atkı ve bere ördü.

"Köy okulları için ilmek ilmek sevgi örüyoruz" adlı proje kapsamında, aralarında öğretmenler, avukatlar ve mühendislerin de bulunduğu 50 gönüllü genç, köy okullarına gönderecekleri atkı ve bereleri örmek için İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına konuşan Volkan Usanmaz, köy okullarındaki çocuklar için böyle bir çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kış mevsiminde atkı ve bereye ihtiyaç duyan çocukların kalplerine dokunabilmeyi amaçladıklarını belirten Usanmaz, " İstanbul'un kalabalık semtlerinde, metrobüste, metroda farkındalık yaratmak adına, şişlerimizi ve ipliklerimizi alıp örgü örüyoruz. Bu zamana kadar 10 köy okuluna atkı ve bere gönderdik. Bugün de burada 15 atkı ördük." ifadelerini kullandı.

Usanmaz, projenin farklı bölgelerde süreceğini ve hedeflerinin 81 il olduğunu aktararak, "Anadolu'da hiçbir okul, atkısız ve beresiz kalmayacak. Çocuklar için seferber olduk. Gönüllülerimizin ördüğü atkı ve bereleri, köy okulları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Gönlümüz hiçbir çocuğun üşümemesinden yana. İleriki dönemlerde daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:57 Kaynak: AA

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