Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni - Son Dakika

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasının ardından Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Saatler 09.05 gösterdiğinde sirenler çaldı ve Taksim'de hayat durdu.

- İstanbul