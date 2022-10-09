Gasp edildiğini iddia eden şahıs raylara yatıp yardım istedi - Son Dakika
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Gasp edildiğini iddia eden şahıs raylara yatıp yardım istedi

09.10.2022 21:17

Gasp edildiğini iddia eden şahıs raylara yatıp yardım istedi Taksim'de yabancı uyruklu bir şahsı darp eden şahıs ya da şahıslar pasaportunu ve parasını alıp kaçtılar.

Gasp edildiğini iddia eden şahıs raylara yatıp yardım istedi

İSTANBUL - Taksim'de yabancı uyruklu bir şahsı darp eden şahıs ya da şahıslar pasaportunu ve parasını alıp kaçtılar. Gasp edilen şahıs, raylara yatıp yardım istedi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi şahıs ya da şahıslar tarafından darp edilerek, pasaportu ve paraları çalındı. Gaspa uğrayan şahıs cadde raylara yatarak yardım istedi. Şahıs tramvayın seferini de yapmasına engel oldu. Polisler şahsın yanına gelerek Taksim karakoluna götürdü. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Taksim'de pazar yoğunluğu Taksim'de pazar yoğunluğu
Kaynak: İHA

Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gasp edildiğini iddia eden şahıs raylara yatıp yardım istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gasp edildiğini iddia eden şahıs raylara yatıp yardım istedi - Son Dakika
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