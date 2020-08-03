TAKSİM'DE DEĞNEKÇİLİK YAPAN 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

Taksim'de mesai saatleri dışında araçlarını park eden sürücülerden para talep ettiği gerekçesiyle 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Taksim'de geçtiğimiz günlerde 'değnekçi' olarak adlandırılan 1 kişi, aracını park eden sürücüden para istemiş, istediği ücreti alamayınca da sürücüyü bıçaklayarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yapılan çalışmalarda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kısa bir süre geçmesine rağmen yine aynı bölgede 'değnekçi' olarak adlandırılan kişiler sürücülerden para talep etmeye devam ettiği görüldü. Bunun üzerine devreye giren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, mesai saatleri dışında park alanlarından para talep ettiği tespit edilen Aşkın A. isimli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Trafik ekipleri, Aşkın A.'yı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Aşkın A.'ya, yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaktan 4 adet; araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmaktan 2 adet olmak üzere toplam 6 adet cezai işlem uygulandı.