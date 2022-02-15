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Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı - Son Dakika

Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı

15.02.2022 22:43

Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı Ekmek almaya giden kadın geri manevra yapan minibüsün altında kaldı Vücudunun 7 yerinde kırık oluşan kadın, kendisiyle ilgilenmeyen sürücüden şikayetçi oldu Taksim'de evinden çıkarak ekmek almaya giden 70 yaşındaki...

Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı

Ekmek almaya giden kadın geri manevra yapan minibüsün altında kaldı

Vücudunun 7 yerinde kırık oluşan kadın, kendisiyle ilgilenmeyen sürücüden şikayetçi oldu

İSTANBUL - Taksim'de evinden çıkarak ekmek almaya giden 70 yaşındaki kadın, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan kadının vücudunda 7 kırık oluştu. Kadın kendisiyle ilgilenmeyen sürücüden şikayetçi oldu.

Kaza, önceki hafta Cuma günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden ekmek almak için çıkan Seher Hançer (70), yolda yürüdüğü esnafa geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Sürücünün ileri doğru gitmesiyle aracın altından kurtulan kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Vücudunda 7 kırık oluştu, sürücü kendisiyle ilgilenmedi

Kolları ve bacakları başta olmak üzere vücudunda 7 kırık oluşan Seher Hançer, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisine evde devam eden ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı öğrenilen Seher Hançer, sürücünün kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. Olayın ardından polis ekipleri, kazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri manevra yapan minibüsün yolda yürüyen kadına çarpıp altına alıyor. Sürücü aracı ileri aldıktan sonra kadın acı içinde yerde kıvranıyor. Sürücü ve diğer kişiler kadının yanına koşuyor.

Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı
Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı
Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı

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Taksim, Ekmek, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de dehşet anları kamerada: 70 yaşındaki kadın minibüsün altında kaldı - Son Dakika
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