Oyuncu Ayten Soykök, aracının kontrolünü yitirip yayaların arasına daldı - Son Dakika
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Oyuncu Ayten Soykök, aracının kontrolünü yitirip yayaların arasına daldı

07.12.2022 10:53

Taksim'de oyuncu Ayten Soykök, aracının direksiyon hakimiyetini yitirerek yayaların arasında daldı. Korkunç anlar kameralara kaydedilirken, yolda yürüyen çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı.

Oyuncu Ayten Soykök, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki kaldırımı aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

OYUNCU GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla yayaların arasına daldı

"ARABANIN BİZE GELDİĞİNİ GÖRDÜM, KIL PAYI KURTULDUM"

Kazadan kıl payı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, "Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kıl payı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendide arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu. Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum. Arabanın sürücüsü Ayten Soykök'müş ve oyuncuymuş. Bende panik halindeydim ama yardımcı olmaya da çalıştılar. Sonra biz polisi çağırdık. Polis ekipleri ve ambulans geldi ve yardımcı oldular. Yoldan nişanlısıyla geçen hanımefendiye ve ön tarafındaki beyefendiye çarptı. Durumları genel olarak iyiydi. Öndeki adam ayakta tedavi oldu. Diğer kadın ise hastaneye kaldırıldı" dedi.

Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla yayaların arasına daldı

OLAY KAMERADA

Taksim'de cadde üzerinde yaşanan kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, nişanlı çift yolda yürüdüğü ve bir adam yolda yürüyor. Kafeteryanın önünde ise bir kişi ayakta beklerken, saniyeler öncesinde de işyeri çalışanı dışarıya çıkıyor. Caddeye dönüş yapan araç kontrolünü kaybederek yolda yürüyenlere çarpıyor. Öndeki adam zıplayarak aracın üstüne düşerken, nişanlısıyla yürüyen genç kadın yere düşerek yaralanıyor. Kafeteryanın önünde ayaktaki kadın ve yaralanan kadının nişanlısı kıl payı kurtuluyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla yayaların arasına daldı
Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla yayaların arasına daldı
Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla yayaların arasına daldı
Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla yayaların arasına daldı
Kaynak: İHA
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Ayten Soykök, Tragger, Taksim, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Ayten Soykök, aracının kontrolünü yitirip yayaların arasına daldı - Son Dakika

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