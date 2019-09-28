Son Dakika Haberleri: Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat
Son Dakika Spor Haber

Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat

1 saat önce

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim'de bir araya geldi.

Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat, System.String[]

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim'de bir araya geldi. Meşale yakıp, tezahürat yapan taraftarlar meydanda bulunan polis aracının yanına geldiklerinde hep birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek polise moral verdi.


Bu akşam saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine hareketliydi. Maça saatler kala Taksim'de bir araya gelen Galatasaray taraftarı, tuttukları takımının tezahüratları eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüyüp meşale yaktı. Ortaya çıkan renkli görüntüyü fırsat bilen turistler ise Galatasaraylı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


Taraftarlardan polise moral tezahüratı


İstiklal Caddesi boyunca tezahüratlar eşliğinde yürüyen Galatasaray taraftarı, meydanda bekleyen bir polis aracının yanına geldiğinde hep birlikte, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek görevleri başındaki polislere moral verdi.


Minik amigo taraftarları coşturdu


Galatasaraylı taraftarların İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşünün en renkli görüntülerinden biri de küçük yaştaki bir çocuğun caddede bulunan taraftarları etrafında toplayarak kendilerine tezahürat yaptırması oldu. Yüzlerce Galatasaray taraftarına tezahürat yaptıran küçük çocuk taraftarlarca alkışlandı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Galatasaray, Fenerbahçe, Taksim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıktı Ali Koç, Fener Ol kampanyasında söz vermişti, görme engelli taraftarla buluştu Galatasaray taraftarından polise tezahürat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 19:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]