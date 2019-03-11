Son Dakika Haberleri: Taksim'de Dilenci Operasyonu

Taksim'de Dilenci Operasyonu

45 dakika önce

Taksim Meydanı'nda turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim'de Dilenci Operasyonu, System.String[]
Taksim Meydanı'nda turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan kadının benzer yöntemle dilencilik yapan bir başka arkadaşını da ihbar etmesi pes dedirtti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir kadının turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri önce dilencilik yaptığı iddia edilen şahsı takibe aldı. Takip sırasında kadının Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde yürüyen turistlere karşı duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri dilenen kadını suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanınca arkadaşını da ele verdi

Zabıta ekiplerinden kaçamayacağını anlayan kadının, benzer yöntemle dilencilik yapan bir başka arkadaşını da ihbar etmesi pes dedirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandığı belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Zabıta, Taksim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü Menemen'de CHP'li Başkan Adayının Eşi ile Kadın Kolları Başkanına Sopalı Saldırı

Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 10:00:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Dilenci Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]