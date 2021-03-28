Son dakika 3. sayfa: Taksim'de dilenci operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Taksim'de dilenci operasyonu
28.03.2021 13:36
Edinilen son dakika gelişmesine göre Taksim'de dilenci operasyonu Taksim Meydanı zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.
Taksim'de dilenci operasyonu
İSTANBUL - Taksim Meydanı zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.
Olay dün saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı ve çevresinde gerçekleşti. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı tespitler sonucu birçok dilenci toplandı. Araçlara bindirilen dilencilere önce maske dağıtımı yapıldı. Ardından toplanan dilenciler Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü tarafından dilencilere işlem yapıldıktan sonra dilenciler serbest bırakıldı.
Son Dakika Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti