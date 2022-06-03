Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı - Son Dakika
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Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

03.06.2022 09:22

Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı Beyoğlu Taksim'de zabıta ekipleri ve Çocuk Şube Amirliği ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu Taksim'de zabıta ekipleri ve Çocuk Şube Amirliği ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4'ü çocuk 9 dilenci yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri ve zabıta birimleri tarafından Taksim çevresinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'nda büfelerin önünde bekleyen ve turistleri rahatsız eden dilenciler suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda hanutcu olan bir kişi uyarılarak cadde üzerinde beklememesi söylendi. Büfe önünde dilenen çocuk dilenci yakalanarak zabıta arabasına bindirilirken, cadde üzerinde dilenen 1 kadın 2 çocukla suçüstü yakalandı. Taksim Meydanında duran bir grup dilencide zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, dilenci karakoluna götürülmek üzere zabıta arabasına bindirildi. Yoldan geçen turistlerden yemek parası isteyen ve onları rahatsız eden 2 dilenci çocukta suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 dilenci yakalanırken. Dilenciler zabıta ekipleri tarafından dilenci karakoluna götürüldü.

Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı
Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı
Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı
Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de dilenci operasyonu: 4'ü çocuk 9 dilenci yakalandı - Son Dakika

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