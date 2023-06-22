Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi

Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi

22.06.2023 17:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için operasyon düzenledi. 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda bir dilencinin ayakkabı tabanından 902 lira para çıktı. 2023 yılı içerisinde dilencilere yönelik yaklaşık 2 milyon Türk lirası ceza işlemi uygulanırken, 3 bin 595 dilenciye işlem yapıldı.

Taksim'de zabıta ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocukta Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çalışmalarda bir dilencinin ayakkabı tabanından da 902 lira para çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

PARAYI AYAKKABISININ TABANINDA SAKLADI

Yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu dilenciye arama yapıldı. Arama sırasında dilencinin ayakkabısının tabanına açılan bir delik içerisinden 902 lira para çıktı. Öte yandan 2023 yılı içerisinde dilencilere yönelik yaklaşık 2 milyon Türk lirası ceza işlem uygulanırken, 3 bin 595 dilenciye işlem yapıldı.

Taksim'de dilenci operasyonu: Ayakkabı tabanından da 902 lira para çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Zabıta, Taksim, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
17:00 Son Dakika: Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:58 Aziz Yıldırım'ın Basın Toplantısı Yeri ve Saati Açıklandı
16:54 Canlı yayını iptal olan Aziz Yıldırım'ın toplantı yeri ve saati belli oldu
16:51 Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle poz verdi
16:47 Taze damat Hakan Sabancı aileye girdi! Sevgilisi Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle poz verdi
16:36 Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi
16:34 Taksim'de dilenci operasyonu: Ayakkabı tabanından 902 lira para çıktı
16:26 Adana'da oto yıkama dükkanında kurbanlık koyunlar köpüklü suyla yıkandı
16:24 Oto yıkamacıda tepki çeken görüntü! Köpükledikleri koyunlar tazyikli suyla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 17:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de Dilencilere Operasyon: 16 Kişiye Para Cezası, 24 Çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement