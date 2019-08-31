Son Dakika Haberleri: Taksim'de dolandırıcıya polis çelmesi
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Taksim'de dolandırıcıya polis çelmesi

3 saat önce

TAKSİM Meydanı'nda turistleri sahte dolarla dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı.

Taksim'de dolandırıcıya polis çelmesi, System.String[]
TAKSİM Meydanı'nda turistleri sahte dolarla dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı. Polis kaçmak isteyen dolandırıcıyı çelme takıp düşürdü.
Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı dolmuş duraklarının önünde oturan Faslı çiftin yanına gelen Mısır uyruklu Alaaeldin Razzbuk bir süre konuştuğu karı kocaya cebindeki dolarları gösterip Türk Lirası karşılığında bozdurmak istediğini söyledi. Alaaeldin Razzbuk tavırlarından şüphelenen kadın, Taksim'e yapılan cami inşaatının önünde görev yapan polise giderek durumu bildirdi. Kadının polisin yanına gittiğini gören dolandırıcı alt geçide inerek uzaklaşmak istedi. Alt geçide inen polis burada yakaladığı dolandırıcıyı meydana çıkardı.


DOLANDIRICIYA POLİS ÇELMESİ
Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği dolandırıcı bu sırada bir anda kaçmaya başladı. Polis kaçmak isteyen Razzbuk'u çelme takarak yere düşürdükten sonra vatandaşların da yardımıyla kelepçe takarak gözaltına aldı. Üst araması yapılan Alaaeldin Razzbuk'un ceplerinden yüzlerde sahte dolar çıktı. Bir süre sonra takviye olarak olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına alınan dolandırıcıyı işlemler için polis merkezine götürdü.


Taksim, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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Taksim'de dolandırıcıya polis çelmesi
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