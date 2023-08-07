Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti

Sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekti. Hava savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etti.
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olayda bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı.
Bazı vatandaşların ise yer düşen dolarları alabilmek için birbirlerini ezdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paraları alabilmek için büyük mücadele veren bazı kişiler yerlerde yuvarlandı.
Sosyal medyada kullanıcılar, "1 dolar için eğilmeye değmez" ve "görüntüler çok üzücü" gibi yorumlarla tepkilerini belli ettiler.
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