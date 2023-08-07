Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti - Son Dakika
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Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti

07.08.2023 23:53

İstanbul'un Taksim'de gerçekleşen olayda bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bazı vatandaşlar ise yer düşen dolarları alabilmek için birbirlerini ezdi. Sosyal medyada kullanıcılar, görüntülerin üzücü olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekti. Hava savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etti.

İSTİKLAL'DE 1 DOLARLIK BANKNOTLARI DAĞITTILAR

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olayda bir grup, havaya 1 dolarlık banknotlar savurarak görüntüleri sosyal medyada "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı.

DOLARLARI TOPLAMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Bazı vatandaşların ise yer düşen dolarları alabilmek için birbirlerini ezdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paraları alabilmek için büyük mücadele veren bazı kişiler yerlerde yuvarlandı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada kullanıcılar, "1 dolar için eğilmeye değmez" ve "görüntüler çok üzücü" gibi yorumlarla tepkilerini belli ettiler.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Toplum Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti - Son Dakika
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