Taksim'de Dolmuşçuların Korna Kavgası Kamerada
27 dakika önce
Taksim Meydanı'nda çalışan bir dolmuş sürücüsü, önündeki dolmuş ilerlemeyince kornaya basınca ortalık karıştı.
Taksim
Meydanı'nda çalışan bir dolmuş sürücüsü, önündeki dolmuş ilerlemeyince kornaya basınca ortalık karıştı. Yaşanan kavga
vatandaşların ve yolcuların araya girmesiyle sona ererken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksim Meydanı'nda çalışan bir sarı dolmuş sürücüsü, önündeki başka bir sarı dolmuşun ilerlememesine tepki göstererek kornaya basınca olanlar oldu. Basılan korna sonrasında 2 sürücü sinirlerine hakim olamayarak birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine sürücüler arasında kavga çıkarken, kavgayı gören yolcular ve çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Araya polislerin girmesiyle birlikte sürücü dolmuşuna binerek olay yerinden ayrılmak istedi. Tam bu sırada sinirlerine hakim olamayan sürücü aracın yoluna geçerek tekrar tartışmayı sürdürdü. Çevrede bulunan vatandaşların öfkeli sürücüyü yoldan çekmesiyle birlikte diğer sürücünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi. Yaşanan bütün bu olay ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Sümer Avcı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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