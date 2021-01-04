Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada

04.01.2021 10:06

Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada Baykuş dövmesi yaptıran hırsız, dövmecinin cep telefonunu çaldı Taksim'de geldiği bir dövmecide ensesine "baykuş" dövmesi yaptıran şahıs, ertesi hafta yeniden geldiği iş yerinde dövme yaptırdığı kadının cep telefonunu kaşla...

Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada

Baykuş dövmesi yaptıran hırsız, dövmecinin cep telefonunu çaldı

İSTANBUL - Taksim'de geldiği bir dövmecide ensesine "baykuş" dövmesi yaptıran şahıs, ertesi hafta yeniden geldiği iş yerinde dövme yaptırdığı kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahsın telefonu çaldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs olaydan 1 hafta önce sokak üzerindeki dövmeciye geldi. Burada çalışan dövmeci Akram Mirzaee'ye giden şahıs ensesine "baykuş" dövmesi yaptırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine koltuğa oturan şahıs istediği şekilde dövmeyi yaptırıp ücretini ödedikten sonra çalışanlarla sohbet ederek işyerinden ayrıldı. Dövmeden 1 hafta sonra şahıs tekrardan işyerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyledi. Mirzaee bunun üzerine hazırlanmak için müsaade istedi. O esnada dövmeci kadının odadan çıktığını fark eden şahıs, içeriye girerek masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahıs ardından sigara içme bahanesiyle dışarıya çıkarak hızla gözden kayboldu. Şahsın odaya girip çıktığı ve işyerinden uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Birkaç gün önce baykuş dövmesi yaptırdı"

Olayla ilgili konuşan Akram Mirzaee, "Bir adam geldi ve 'ben dövme yapmak istiyorum' dedi. Bizde kendisine tamam dedik ama ben cep telefonumu buraya bıraktım ve içeriye girdim. Gelen adam ile tanışıyoruz çünkü birkaç gün önce buraya gelerek ensesine baykuş dövmesi yaptırdı. O yüzden ben dışarıya gittim. Adam burada yalnız kaldı ve geri dönüp başlayalım dedim. O da ben bir sigara içip geleceğim dedi. Dışarıya çıktı ama biranda çekti gitti. Tekrar geri dönüp telefonumu almak istedim ama telefonumu bulamadım. Herkes peşinden gitti ama bulamadılar. Ertesi gün polise gittim, durumu anlattım ve şikayet ettim" dedi.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, baykuş dövmeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada
Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada
Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada
Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada

Beyoğlu, Taksim, Kasım, Dövme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Kısıtlamada gezmeye gittiği Taksim'de cezayı yiyen genç: Bu ne şans ya Rab? Kısıtlamada gezmeye gittiği Taksim'de cezayı yiyen genç: Bu ne şans ya Rab?         
09:34
Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi         
09:03
Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi         
08:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü         
05:00
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar         
17:21
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 10:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de dövme yaptırdığı kadının telefonunu çalan hırsız kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei