Taksim'de drone destekli korona virüs denetimi - Son Dakika

- Taksim'de drone destekli korona virüs denetimi

Ceza kesilen vatandaş basın mensuplarına saldırdı

İSTANBUL - Taksim'de drone destekli Covid-19 denetimi gerçekleştirildi. Maskesi olmayan bir vatandaş hem polislere zorluk çıkardı hem de görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'un kalabalık yerlerinden biri olan Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda ekipler, vatandaşlar ile beraber turistleri de maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Denetimlerde Korona virüse karşı uyarı komutları verebilen drone kullanıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Diğer taraftan maske takmadığı için para cezası kesilen bir kişi ise önce polislere zorluk çıkardı. Daha sonra ise basın mensuplarına saldırdı.