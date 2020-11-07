Taksim'de drone'li denetim; "İçecek" bahanesi bile kabul edilmedi - Son Dakika

Taksim'de drone'li denetim; "İçecek" bahanesi bile kabul edilmedi
07.11.2020 15:18
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken elinde içecek olanların bile maskesiz gezmesine izin verilmedi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı. Polis maske takmayan kişilerin yoluna bu şekilde devam etmesine izin vermedi. Yanında maske bulundurmayan kişilere maske verildi. Elinde içecek olan kişilerin dahi İstiklal Caddesi'ne maskesiz girmesine izin verilmedi.
- İstanbul
Son Dakika İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var Beyaz Saray'dan Trump iddiası: Başkanlığı kaybedince yargılanmaktan korkuyor Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı