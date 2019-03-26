Son Dakika Haberleri: Taksim'de, Duvardan Düşerek Ağır Yaralandı

Taksim'de, Duvardan Düşerek Ağır Yaralandı

29 dakika önce

Taksim'de, inşaatı süren bir otelin duvarının üstüne çıkan yabancı uyruklu bir kişi dengesini kaybederek düştü.

Taksim'de, Duvardan Düşerek Ağır Yaralandı, System.String[]


 

Taksim'de, inşaatı süren bir otelin duvarının üstüne çıkan yabancı uyruklu bir kişi dengesini kaybederek düştü.  Ağır şekilde yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

 

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak'ta 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 arkadaş sokakta yürürken, içlerinden biri, inşaatı süren otelin duvarına çıkmak istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, duvarın üstündeki demir korkuluklara takılarak dengesini kaybetti. 4 metre yükseklikten otelin bahçe tarafına düşen kişi, ağır şekilde yaralandı.

 

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:44 Kaynak: DHA

Taksim, Güncel
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