Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş - Son Dakika
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Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş

16.11.2022 18:52

Taksim'de düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin vefat etmesine, 81 kişinin de yaralanmasına neden olan Suriyeli terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Terörist Albashir, 40 dakika boyunca örgütün sözde üst düzey sorumlusu "Hacı" kod adlı teröristten talimat beklediğini itiraf etti.

İstanbul'da pazar günü İstiklal Caddesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı. Olayın ardından İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen baskında bombayı banka bıraktığı tespit edilen Suriye uyruklu Ahlam Albashir kıskıvrak yakalandı. Yakalanmasıyla birliktekadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş

40 DAKİKA BOYUNCA BANKTA VAKİT GEÇİRDİ

Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan terörist Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi.

Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş

TALİMATI HACI KOD ADLI TERÖRİSTTEN ALMIŞ

PKK militanı Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden başka bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.

TALİMAT GELİNCE BOMBAYI BIRAKIP KAÇTI

Kadın terörist Ahlam Albashir talimatı bekledi. Fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu talimatı verince kadın terörist Ahlam Albashir bombayı banka bıraktı ve kaçtı.

Resmi ifadesine bugün başlanması planlanan ve yakalandıktan sonra kendisiyle yapılan ön mülakatta yaşananları bu şekilde anlatan kadın terörist Ahlam Albashir'in o mülakatta "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği bilgisi verildi.

Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş

"YUNANİSTAN'A GEÇMESİNİ SAĞLAYIN"

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

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SON DAKİKA: Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş - Son Dakika
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