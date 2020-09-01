Taksim'de ebabil kuşu bulundu - Son Dakika

Taksim'de ebabil kuşu bulundu

Taksim'de ebabil kuşu bulundu Taksim Gezi Parkı'nın yakınında bir vatandaş Ebabil kuşu buldu.

Taksim'de ebabil kuşu bulundu İSTANBUL - Taksim Gezi Parkı'nın yakınında bir vatandaş Ebabil kuşu buldu. Kuşun uçamadığını anlayan vatandaş yetkilileri arayarak yardım istedi. Taksim Gezi Parkı yakınlarında bir vatandaş Ebabil kuşu buldu. Kuşun uçamadığını fark eden vatandaş su içirerek kuşa, yardım etmeye çalıştı. Kuşu yerde bulduğunu söyleyen vatandaş, yaralı olabileceğini düşündüğü kuşa yardım edebilmek için hemen belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların dikkatini çeken ebabil kuşunu Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri alarak veteriner ekiplerine götürdü. (SA- ÖY-HK-

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