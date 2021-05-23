Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı - Son Dakika

Taksim İstiklal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre, İstiklal Caddesi'nde turistlere sahte parfüm satan şahıslar arasında kavga çıktı. Kısıtlama kapsamında uygulama yapan İBB'ye bağlı zabıta ekipleri kavgaya müdahale ederek, parfümleri aldı.Müdahalenin ardından zabıta ekipleri ile parfüm satıcıları arasında kavga çıktı.

POLİSLER KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesiyle meydanda bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Tarafların dağılmasının ardından parfüm satıcısı olan bir kişi elinde döner bıçağıyla meydana geldi.

PARFÜMLERİ GERİ İSTEDİ

Döner bıçağını boğazına dayayan satıcı, "Ben hırsızlık yapmıyorum" diyerek parfümleri geri istedi. O esnada polis ve zabıta ekipleri şahsa müdahale ederek elinden döner bıçağını aldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.