TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

6 saat önce

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü.

TAKSİM'DE ETKİLİ OLAN RÜZGÂR VE YAĞIŞ ŞEMSİYELİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI, System.String[]
İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü. Yağışın yanı sıra rüzgarında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam yağış ve rüzgar trafikteki sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbulluların yağıştan korunmak için tedbirli oldukları, çoğunluğun yanlarında şemsiyeleri olduğu görüldü. Ancak etkili olan rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İstanbul'da yağış ve rüzgarın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Ters dönen şemsiyelerden detay

-Vatandaşların şemsiyelerle yürümeye çalışması

- Taksim Meydanı'ndan detay

-Etkili olan yağış ve rüzgardan detay

-Genel detaylar


- İstanbul
Şemsi Tebrizi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:41 Kaynak: DHA
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