Taksim'de etkili olan rüzgâr ve yağış şemsiyelilere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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Taksim'de etkili olan rüzgâr ve yağış şemsiyelilere zor anlar yaşattı
6 saat önce
İSTANBUL'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü. Yağışın yanı sıra rüzgarında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul genelinde etkili olmaya devam yağış ve rüzgar trafikteki sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbulluların yağıştan korunmak için tedbirli oldukları, çoğunluğun yanlarında şemsiyeleri olduğu görüldü. Ancak etkili olan rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İstanbul'da yağış ve rüzgarın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.
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