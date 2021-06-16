Taksim'de etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Taksim'de etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle kimisini şemsiyesi kırıldı, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kaçamadı.

İstanbul'da hafta başından beri etkili olan sağanak yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda da bir anda bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaş ve turistleri hazırlıksız yakaladı. Rüzgar nedeniyle kimisinin şemsiyesi uçarken, kimisininki de kırıldı. Yağmura hazırlıksız yakalananların koşuşturduğu görüldü. Bazıları ise yağmurdan korunmak için iş yeri önlerine, tente altlarına ve duraklara sığındı.

(Sümer Avcı/İHA)