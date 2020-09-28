Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu - Son Dakika

Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu

Taksim'de kağıt mendil satan evsiz Mazlum ile "Boncuk" ismini taktığı kedi arasındaki dostluk duygulandırdı.

Taksim'de kağıt mendil satan evsiz Mazlum ile "Boncuk" ismini taktığı kedi arasındaki dostluk duygulandırdı.

Taksim'de bulunan Tünel Otobüs durağında bir vatandaş, bir köşeye oturup önüne koyduğu birkaç kağıt mendili satmak için beklemeye başladı. Bir süre sonra yoldan geçen minik bir kedi de onun yanına gelerek kendisinin kucağına oturdu. İsminin Mazlum olduğu öğrenilen Diyarbakırlı bu gencin geçinmek için kağıt mendil sattığı ve kalacak bir yeri olmadığı için sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı.

"Onu çok seviyorum o da beni seviyor"

Kucağına aldığı kedi ile aralarındaki dostluk her halinden belli olan Mazlum, kedi hakkında "Bir ismi var, "Boncuk". Çok seviyorum onu. Rengi sarı olduğu için ona "Sarı Boncuk" diyorum. O da beni seviyor" dedi. Mazlum, bir yandan sevimli dostunu sevip bir yandan da geçimini sağlamak için mendil satmaya devam etti. Yoldan geçen bazı vatandaşlar durup Mazlum ile Boncuk'un fotoğrafını çekerken, bazıları ise onları hiç görmeden yollarına devam etti.

(İHA)

Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu
Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu
Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu
Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu
Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu

Vatandaş, Otobüs, Taksim, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taksim'de evsiz Mazlum ve kedinin dostluğu - Son Dakika

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